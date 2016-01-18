Російський суд відмовився вивчати відеозапис затримання Савченко
Донецький міський суд Ростовської області Росії відхилив клопотання адвокатів української льотчиці Надії Савченко про перегляд відеозапису затримання їхньої підзахисної в Луганській області влітку 2014 року.
Таке рішення суддя пояснив тим, що вивчення відеозапису «не означає, що захист щось отримає», передає "Радіо Свобода".
Раніше адвокати Савченко представили докази того, що вона була викрадена з території України і вивезена до Росії. За їхніми даними, до викрадення причетний лідер угруповання «ЛНР» Ігор Плотницький, а також кілька російських слідчих, зокрема, підполковник ФСБ Сергій Почечуєв. Відповідні документи були надані захисту українською стороною. Проте суд відмовився долучати їх до матеріалів справи, як і докази того, що Савченко не могла коригувати вогонь із радіовежі, в чому її звинувачують, оскільки на цю вежу фізично неможливо вилізти.
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У Росії Савченко звинувачують у причетності до вбивства двох журналістів і незаконному перетині російського кордону. Вона всі звинувачення відкидає.
У середині грудня суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня. Після цього вона на знак протесту оголосила голодування. Адвокати Савченко повідомляють, що їхня підзахисна втратила вже понад 15 кілограмів ваги.