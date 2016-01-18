У школах Сум та Черкас через грип з 19 січня запроваджують карантин

В Сумах і Черкасах з 19 січня в навчальних закладах запроваджується карантин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міськради, таке рішення прийняла сьогодні міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо стану захворюваності на ГРВІ та грип.

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Згідно із повідомленням, рішення запровадити карантин прийнято у зв’язку з напруженою ситуацією в області, пов’язаною зі стрімким розповсюдженням та тяжким перебігом захворювання, погіршенням погодних умов, за рекомендацією Сумської облдержадміністрації.

«Із 19 січня навчальний процес призупинять у школах та професійно-технічних навчальних закладах, із середи, 20 січня – у дитячих садочках. Карантин триватиме до понеділка включно, а вже 25 січня комісія буде приймати рішення щодо подальшого продовження чи відміни карантину», - зазначає прес-служба мерії.

Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручила Департаменту освіти і гуманітарної політики Черкаської міськради призупинити навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах міста з 19 по 23 січня включно з причини складних погодних умов та загострення епідемічної ситуації з гострих респіраторних захворювань та грипу.

Також сьогодні у місті Умань Черкаської області міська влада вирішила на тиждень продовжити канікули в школах у зв’язку із загрозливою епідемічною ситуацією.

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Черкаської облдержадміністрації сьогодні ухвалила рішення, яким рекомендує відправити всіх школярів області знову на канікули через зростання захворюваності на грип і ГРВІ та негодою.

Як повідомляв УНІАН, у Черкаській області перевищення епідеміологічного порогу захворюваності на грип та ГРВІ зафіксовано у двох районах області - Христинівському та Городищенському. Там епідпоріг перевищено на 10%. У зв’язку з цим в обох районах на тиждень продовжено зимові канікули, а також обмежено проведення масових заходів.

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Станом на 18 січня у Сумській області перевищення епідеміологічного порогу захворюваності на грип та ГРВІ зафіксовано у 5 із 18 районів та 2 містах.

Загалом в області показник захворюваності населення на грип та ГРВІ за останній тиждень фактично наблизився до епідпорогу та становить 57,03 на 10 тис. населення, що менше на 3,79% за пороговий рівень.

Станом на 16 січня в Сумській області було зафіксовано 5 випадків смертей від ускладнень грипу, зокрема один в Сумах.