Навчальні заклади Херсонщини закривають на карантин

16:55, 16 січня 2016
Суспільство
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У зв'язку з епідеміологічною ситуацією в Херсонській області запроваджується карантин з 18 по 22 січня 2016 року в навчальних закладах. 

Учебные заведения в Херсонской области закрывают на карантин из-за гриппа / Фото УНИАН

У Херсонській області з 18 січня навчальні заклади закриваються на карантин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в. о. директора департаменту освіти і науки Херсонської облдержадміністрації Євген Криницький.

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«У зв'язку з епідеміологічною ситуацією в Херсонській області запроваджується карантин з 18 по 22 січня 2016 року в навчальних закладах. Ми постійно моніторимо ситуацію, про що повідомлятиму додатково», - сказав Криницький.

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