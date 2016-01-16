Навчальні заклади Херсонщини закривають на карантин
16:55, 16 січня 2016Суспільство
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У зв'язку з епідеміологічною ситуацією в Херсонській області запроваджується карантин з 18 по 22 січня 2016 року в навчальних закладах.
Навчальні заклади у Херсонській області закривають на карантин через грип / Фото УНІАН
У Херсонській області з 18 січня навчальні заклади закриваються на карантин.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в. о. директора департаменту освіти і науки Херсонської облдержадміністрації Євген Криницький.
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«У зв'язку з епідеміологічною ситуацією в Херсонській області запроваджується карантин з 18 по 22 січня 2016 року в навчальних закладах. Ми постійно моніторимо ситуацію, про що повідомлятиму додатково», - сказав Криницький.
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