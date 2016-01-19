Савченко прокоментувала ідею її обміну на затриманих на Донбасі російських ГРУшників

Про це йдеться у листі Савченко із російського СІЗО, передає Gazeta.ua.

"Моє життя не варте більше, ніж життя іншої людини. Тому ніяких двох ГРУшників на одну мене. Або "один на один", або "всіх на всіх", - пише льотчиця.

Читайте такожобміну російських спецпризначенців на Надію Савченко,

Читайте такожНа суді над Савченко сьогодні вперше заслухають свідчення українського військового

Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських військовослужбовців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 чоловік, до складу якої входив Александров.

26 серпня заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що досудове розслідування стосовно Єрофєєва і Александрова завершено.