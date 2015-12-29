Російський диверсант Єрофєєв у лікарні хотів обміняти свою гвинтівку - свідок

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході допиту у Голосіївському районному суді Києва розповів свідок, контррозвідник СБУ Кирило Верес.

Верес, який був безпосереднім свідком та учасником бойового зіткнення, розповів, що в лікарні міста Щастя досить довго спілкувався з Єрофєєвим, і той, зокрема пропонував йому повернути зброю — гвинтівку “Вінторєз”, оскільки боявся кримінального переслідування в Росії за втрату особистої зброї.

Верес розповів, що Єрофєєв був впевнений, що його обміняють на українських полонених. І хотів також повернути свою зброю, зокрема, пропонував після обміну полоненими обміняти також і зброю: за свій “Вінторєз” він пропонував автоматичний протитанковий гранатомет АГС.

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Крім того, Верес на допиті розповів деталі затримання Єрофєєва, зокрема, будучи пораненим, Єрофєєв потягнувся лівою рукою до своєї зброї, після чого Верес зробив два постріли в бік Єрофєєва, щоб попередити його. Кулі від цих пострілів влучили у зброю Єрофєєва - гвинтівку “Вінторєз”.

Також Верес упізнав цю гвинтівку і сказав, що відмітини на її ствольній коробці, це відмітини від пострілів з автомата, які Верес здійснив під час затримання Єрофєєва.

Крім того, Верес розповів, що під час спілкування з Єрофєєвим, той почав запитувати, чи правда, що під Дебальцевим стояли німецькі батальйони, “чи правда, що на боці України воюють поляки і темношкірі”.

За словами Вереса, по завершенню їхнього спілкування, Єрофєєв зрозумів, що про участь іноземних армій в конфлікті на сході України його в Росії обманювали.

Таким чином, сьогоднішнє судове засідання у даній справі завершилось. Наступне призначено на 14.30 12 січня.

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Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2014 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецпризначенців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.

Наприкінці серпня досудове розслідування стосовно Єрофєєва і Александрова було завершено. Російські військовослужбовці обвинувачуються у вчиненні низки злочинів. У даний час Голосіївський райсуд Києва розглядає провадження проти них.

23 грудня суд подовжив термін утримання під вартою Александрова та Єрофєєва до 20 лютого 2016 року у зв'язку з тим, що раніше призначений їм запобіжний захід у вигляді арешту спливає 2 січня 2016 року.