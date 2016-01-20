Землю Міноборони під будівництво скандальних висоток у центрі Одеси виділив Саакашвілі (документ)

Як пише "Південний кур'єр", ще восени минулого року стало відомо, що одеський будівельний магнат Аднан Ківан, відомий своїм незаконним будівництвом висоток, яке ведеться в обхід рішень суду, положень Генерального плану і на основі фальшивих погоджень Міністерства культури, націлився на забудову Італійського бульвару.

Так, на офіційному сайті його компанії "Кадорр" з'явилася інформація про будівництво двох висотних будівель в самому початку Італійського бульвару, біля театру музичної комедії. Заради цих будівництв було знесено старовинну будівля юнкерського училища, раніше виведену з реєстру пам'яток архітектури.

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Раніше редакція "Південного Кур'єра" дивувалася, яким чином Киван отримав доступ до землі, що належить Міністерству оборони. З'ясувалося, що згідно з розпорядженням голови Одеської обладміністрації Михайла Саакашвілі, земельну ділянку площею 0,75 гектара, що належить Міноборони, було передано Південному управлінню капітального будівництва Міністерства оборони для "розміщення та постійної діяльності Збройних сил України". Розпорядження було опубліковано на офіційному сайті ОДА.

Раніше цю ж земельну ділянку відвели військовим на основі рішення Одеської міськради від 10 червня 2015 року. Таким чином, зазначає видання, губернатор продовжує земельну та будівельну політику міської влади, яку громадськість міста піддає різкій критиці.

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"Цікаво, що ж побудує для військовослужбовців, ветеранів АТО Південне управління капбудівництва? Або ж воно запросить в якості "інвестора" для будівництва житла вищезазначеного бізнесмена, який за дивним збігом обставин вже рекламує на цьому ж місці на території військової частини будівництво відразу двох "перлин", - зазначає місцеве ЗМІ.

Раніше Ківан виступав одним з учасників благодійного фонду "На благо Одеси", за рахунок якого вів свою передвиборчу кампанію кандидат у мери Одеси "від Саакашвілі" Саша Боровик, а сам губернатор використав ці кошти для своїх особистих потреб і для обслуговування своєї команди.