Витрати на рекламу Саакашвілі на ТБ покрили за рахунок благодійного фонду для бійців АТО - ЗМІ

Так, на каналі "Інтер" часто можна бачити 30-секундний рекламний ролик "Команда Саакашвілі", передає "Думская".

За підрахунками опитаних виданням експертів, один випуск у день такої реклами коштує приблизно в 70 тисяч гривень, а день ротації (15 виходів) - мільйон.

При цьому у розслідуванні "Думської" повідомляється, що представники команди Саакашвілі не стали пояснювати ситуацію.

У свою чергу сам голова Одеської області заявив, що кампанія його протеже Саші Боровика була малобюджетною, тому що левову частку роботи робили волонтери.

Варто зазначити, що хакери з групи "Хінкалі" повідомили, що зламали пошту і Фейсбук ключового гравця команди Саакашвілі. На підтвердження своїх слів вони оприлюднили нібито копії паспортів та скріншоти листування із закритих груп (видання їх не показує з етичних міркувань - Ред.). Також хакери показали фінансові документи, серед яких рахунки на оплату, платіжні доручення та гарантійні листи.

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Так, стверджується, що найбільш витратна частина виборчої кампанії Саші Боровика - реклама на телебаченні, розміщення якої замовляв і координував власник зламаної скриньки.

З опублікованих документів можна зробити висновок, що розміщення політичної реклами "Команди Саакашвілі" на центральних телеканалах у кінці жовтня було оплачено з коштів благодійного фонду "На благо Одеси" через рекламне агентство "Медіа Стратеджист Ейдженсі", йдеться у розслідуванні видання.

Варто нагадати, що передвиборчі ролики Саші Боровика і рекламу "Команди Саакашвілі» показували на телеканалах "Інтер", СТБ й "Україна".

Редакція Думської, посилаючись на оприлюднені хакерами медіаплани, стверджує, що розміщення роликів погоджував Нішніанідзе. Також до рук хакерів потрапив проект договору між благодійним фондом і рекламним агентством "Медіа Стратеджист Ейдженсі" та рахунок на суму три мільйони гривень за три дні телевізійної реклами "Команда Саакашвілі" на центральних телеканалах - з 29 по 31 жовтня. Це, як зазначає видання, відповідає висновкам експертів, які оцінили піар Саакашвілі у мільйон гривень щодня.