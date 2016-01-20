Савченко, яка продовжує голодування, поставили крапельницю – адвокат
У Росії Надії Савченко, яку там судять і яка через це заявила про голодування протесту, почали ставити крапельниці, щоб вона могла відвідувати судові засідання, повідомив один із її адвокатів Ілля Новіков.
Як передає Радіо Свобода, адвокат повідомив російським ЗМІ, що Савченко «дійшла до того моменту, коли лікарі готові заборонити їй відвідувати процес», бо в неї зріс рівень ацетону у крові, тому вона «пішла на компроміс: їй поставили крапельницю, і вона приймає якусь мікстуру».
Крім того, додав Новиков, Савченко почне сухе голодування не одразу після винесення вироку, а після того, як він набере чинності.
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Раніше інший адвокат Надії Савченко Марк Фейгін заявив, що вирок у справі можуть винести вже наступного місяця, в лютому.
Як сказав він російському агентству, захист планує наступного тижня завершити оголошувати свої докази, після чого на початку лютого можуть відбутися дебати сторін.
Фейгін додав, що Савченко дуже втратила у вазі і не дослухається до адвокатів, які радять їй відмовитися від голодовки. «Після ін’єкцій глюкози вона почала почуватися краще, але це тимчасово», - додав він.
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Як повідомляв УНІАН, 12 січня російський адвокат Микола Полозов повідомив, що Савченко, яка незаконно утримується в Росії, після 26 днів голодування втратила 15 кг. За його словами, здоров'я Савченко викликає побоювання.
Нагадаємо, Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі й перевезли до Росії. В РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їхньої смерті.
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В обвинувальному висновку в кримінальній справі стосовно Савченко йдеться про замах на вбивство і вбивство, а також незаконний перетин кордону.
17 грудня 2015 року Донецький міський суд Ростовської області РФ продовжив арешт Савченко до 16 квітня 2016 року.