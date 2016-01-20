Савченко, яка продовжує голодування, поставили крапельницю – адвокат

Як передає Радіо Свобода, адвокат повідомив російським ЗМІ, що Савченко «дійшла до того моменту, коли лікарі готові заборонити їй відвідувати процес», бо в неї зріс рівень ацетону у крові, тому вона «пішла на компроміс: їй поставили крапельницю, і вона приймає якусь мікстуру».

Крім того, додав Новиков, Савченко почне сухе голодування не одразу після винесення вироку, а після того, як він набере чинності.

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Раніше інший адвокат Надії Савченко Марк Фейгін заявив, що вирок у справі можуть винести вже наступного місяця, в лютому.

Як сказав він російському агентству, захист планує наступного тижня завершити оголошувати свої докази, після чого на початку лютого можуть відбутися дебати сторін.

Фейгін додав, що Савченко дуже втратила у вазі і не дослухається до адвокатів, які радять їй відмовитися від голодовки. «Після ін’єкцій глюкози вона почала почуватися краще, але це тимчасово», - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, 12 січня російський адвокат Микола Полозов повідомив, що Савченко, яка незаконно утримується в Росії, після 26 днів голодування втратила 15 кг. За його словами, здоров'я Савченко викликає побоювання.

Нагадаємо, Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі й перевезли до Росії. В РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їхньої смерті.

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В обвинувальному висновку в кримінальній справі стосовно Савченко йдеться про замах на вбивство і вбивство, а також незаконний перетин кордону.

17 грудня 2015 року Донецький міський суд Ростовської області РФ продовжив арешт Савченко до 16 квітня 2016 року.