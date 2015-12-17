Російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня 2016 року
Донецький міський суд Ростовської області РФ продовжив арешт української льотчиці, народного депутата Надії Савченко до 16 квітня 2016 року.
Про це повідомив адвокат Савченко Микола Полозов у Twitter.
«Суд задовольнив клопотання прокурорів про продовження строку тримання під вартою Надії Савченко до 16 квітня 2016 року», - написав Полозов.
Він також повідомив, що Савченко заявила про відвід суддів.
«У зв'язку з незаконним продовженням варти і систематичною відмовою у клопотаннях захисту Надія Савченко заявляє відвід суду»,- написав Полозов.
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Як повідомляв УНІАН, Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі та перевезли до Росії. У РФ її обвинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їхньої смерті.
В обвинувальному висновку у кримінальній справі стосовно Савченко йдеться про замах на вбивство і вбивство, а також незаконний перетин кордону.
За даними адвоката, Савченко загрожує максимальний строк ув'язнення - 25 років.