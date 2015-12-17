Російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня 2016 року

Про це повідомив адвокат Савченко Микола Полозов у Twitter.

«Суд задовольнив клопотання прокурорів про продовження строку тримання під вартою Надії Савченко до 16 квітня 2016 року», - написав Полозов.

Він також повідомив, що Савченко заявила про відвід суддів.

«У зв'язку з незаконним продовженням варти і систематичною відмовою у клопотаннях захисту Надія Савченко заявляє відвід суду»,- написав Полозов.

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Як повідомляв УНІАН, Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі та перевезли до Росії. У РФ її обвинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їхньої смерті.

В обвинувальному висновку у кримінальній справі стосовно Савченко йдеться про замах на вбивство і вбивство, а також незаконний перетин кордону.

За даними адвоката, Савченко загрожує максимальний строк ув'язнення - 25 років.