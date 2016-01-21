У Міноборони розповіли про плани Генштабу щодо сьомої хвилі мобілізації

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак сьогодні журналістам у Києві.

Відповідаючи на запитання, коли буде оголошено чергову хвилю часткової мобілізації, він заявив, що «дуже важко сказати, дуже багато від чого це (проведення мобілізації - УНІАН) залежить».

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«Ми зараз дивимось, яка є в цьому необхідність. Генштаб робить розрахунки. Я сподіваюсь, в тому числі на те, що значно збільшиться кількість людей, які побажають самі перейти на контрактну службу. Сьогодні так питання (про чергову мобілізацію – УНІАН) не стоїть», - додав міністр.