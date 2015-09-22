Нацгвардія перейде на контрактну основу комплектування - Аваков

Про це сьогодні, 22 вересня, заявив журналістам міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомили УНІАН у прес-службі МВС.

При цьому він підкреслив, що перехід на контрактну форму не буде швидким. "Ми розгортаємо нову бригаду Національної гвардії за новим зразком у Гостомелі, яка буде повністю контрактною", - зазначив міністр.

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Аваков також додав, що бійці батальйонів спецпризначення МВС, які створювалися на добровольчій основі, за бажанням зможуть працевлаштуватися в органах внутрішніх справ. Зокрема, увійти у спецпідрозділ МВС України "КОРД" або в поліцію.