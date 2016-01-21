У Львові зафіксували різке зростання захворюваності на грип та ГРВІ

У Львові станом на сьогоднішній день фіксується різке збільшення захворюваності на грип та ГРВІ.

Про це повідомив УНІАН начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради Володимир Зуб.

За його словами, "ситуація із захворюваністю на грип у місті прогресує".

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«В перший тиждень цього року була низька захворюваність. Натомість, на другий тиждень, з 11 по 18 січня, захворюваність почала зростати. Тоді було зареєстровано 4 534 випадки захворюваності на ГРВІ, приблизно половина з них – діти. Якщо аналізувати поточний тиждень, ситуація прогресує. І вже за три дні (понеділок, вівторок, середа) маємо 4 728 зареєстрованих випадків. Тобто, за три дні маємо стільки, скільки за весь минулий тиждень: в понеділок зареєстровано 1605 випадків, вівторок – 1490, середа – 1633 випадки ГРВІ. Я прогнозую, що до кінця тижня цей показник подвоється, враховуючи динаміку», - зазначив Зуб.

Він також повідомив, що в стаціонарах Львова станом на чертвер перебуває 79 осіб з пневмонією, з них 22 дитини.

"Це не тільки вірусні пневмонії, а й бактеріальні. Є три важкі пацієнти в реанімації лікарні швидкої допомоги, двоє з них – на штучній вентиляції легень”, - підкреслив начальник обласного управління охорони здоров’я.