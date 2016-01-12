В Україні почастішали випадки захворювання на грип H1N1, кількість смертей зростає

В Україні по всім регіонам збільшується кількість випадків захворювання на грип H1N1, кількість смертей дуже велика.

Про це повідомила заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Ірина Сисоєнко на своїй сторінці у Facebook.

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Вона повідомила, що станом на сьогодні, на грип захворіло 5,7% всього населення країни. З них 70% - це діти та вагітні жінки.

"Найбільша кількість випадків в Вінниці, Одесі, Харкові, Київ, Київська обл. В порівнянні з минулим роком, кількість смертельних випадків збільшилась на 10%. В Одесі вже померло - 28, Вінниця - 25 осіб", - йдеться у повідомленні.

Проаналізувавши смертельні випадки, МОЗ повідомляє, що всі вони сталися через несвоєчасне звернення за медичною допомогою.

"Нажаль, пацієнти звернулись на 5-6 день з початку хвороби і пневмонія на той час вже привела до набряку легенів. За інформацією Міністерства, медичний персонал лікарень, підготовлен належним чином до надання медичної допомоги у разі збільшення випадків", - заявила вона.

Також Сисоєнко зазначила, що в Україні прийнятий високого рівня американський клінічний протокол з лікування грипу.

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"1500 упаковок лікарського засобу, які є зараз в Україні з попередніх запасів, Таміфлю розвезуть регіонами і при необхідності уряд Литви готовий надати гуманітарну допомогу Україні в додатковій кількості. Ліки з складом осельтамивиру, в лікарських засобах діють тільки на 1-2 добу з моменту захворювання. Пізніше вони вже не ефективні, потім немає сенсу його застосування, вони мають своє протипоказання, побічну дію, приймати ці ліки потрібно виключно за рекомендацією лікаря, особливо вагітним і дітям потрібно бути обережними", - застерігла вона.