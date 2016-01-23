Президент з нагоди Дня Соборності нагородив видатних українців, серед яких Вакарчук

З нагоди Дня Соборності, який відзначався 22 січня, президент Петро Порошенко вручив високі державні нагороди видатним українцям.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, вітаючи присутніх на церемонії, глава держави особливо підкреслив, що кожен із них зробив визначний внесок не лише у розбудову рідної країни, а й її єднання.

Говорячи про консолідацію українців, Порошенко відзначив, що завдяки старанням українців про нашу державу знає весь світ - про неї говорять керівники інших держав, світові лідери під час зустрічей, у тому числі й під час останніх у Давосі.

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У прес-службі не уточнили, кому саме президент вручив нагороди з нагоди Дня Соборності. Текст відповідного указу також не оприлюднено.

Водночас за інформацією ТСН, серед нагороджених - співак Святослав Вакарчук.