Прокуратура затягує розгляд скарги на арешт Корбана - адвокати

Про це сказав журналістам адвокат Андрій Богдан, передає кореспондент УНІАН.

"Ми вважаємо, що прокуратура затягує розгляд апеляції якраз до того часу, коли закінчиться термін дії санкції, тобто, до 25 лютого", - сказав захисник.

Він пояснив, що відкладаючи розгляд апеляційної скарги, унеможливлюється розгляд апеляції взагалі.Читайте такожАдвокат Корбана підкреслює, що захист не впливає жодним чином на роботу слідства

"25 числа закінчиться термін взяття під варту, і суть апеляції буде закінчена", - заявив адвокат.

За його словами, прокуратура одночасно здійснює тиск на сторону захисту, викликає на допити. Богдан вважає, що виклик на допити адвокатів у справі їхнього підзахисного є нонсенсом.

Водночас адвокат Оксана Томчук назвала сьогоднішню ситуацію відвертою маніпуляцією.

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"Пане Куценко, звертаюсь до вас. От так як ви казали, що сторона захисту затягує розгляд справи, я хочу наголосити, що сторона захисту процесуально не має можливості затягувати слідство", - заявила Томчук.

При цьому вона наголосила, що кримінальним процесуальним кодексом передбачені найкоротші терміни для розгляду апеляції.

"В даному випадку ми місяць не можемо досягнути того, щоби апеляційна скарга почала фактично слухатись", - зауважила Томчук.

Довідка УНІАН. Корбан був затриманий 31 жовтня 2015 року у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

Печерський райсуд Києва виніс рішення про домашній арешт Корбана на два місяці - по 31 грудня 2015 року.

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Водночас 28 грудня суддя Дніпровського райсуду столиці Микола Чаус задовольнив клопотання прокуратури про взяття Корбана під варту терміном на 60 діб.

При цьому суддя не врахував аргументів захисників про те, що Корбану 25 грудня в Інституті ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він має перебувати в медичному закладі під наглядом лікарів.

Адвокати подали апеляцію на рішення Дніпровського райсуду столиці про взяття Корбана під варту. Розгляд апеляції розпочався 5 січня.

15 січня Корбана виписали з Інституту ім. Амосова і перевели до слідчого ізолятора Служби безпеки України.

23 січня на засіданні політради партії «УКРОП» головою політради замість Корбана тимчасово було обрано голову секретаріату партії Дениса Борисенка.