Корбан про судовий процес над ним: це злочинний зговір прокурорів, суддів та замовників

Як передає кореспондент УНІАН, про це Корбан заявив під час розгляду Апеляційним судом Києва скарги його адвокатів на рішення Дніпровського районного суду столиці про тримання його під вартою.

Лідер "УКРОПу" розповів, що 24 грудня 2015 року прокуратура його викликала на медичну експертизу до обласного центру в Дніпропетровську. Він підтвердив, що особисто з'явився туди на 10:00.

"О 10:00 того ж дня туди зайшли представники прокуратури і зачитали мені про те, що вони скасовують свою постанову про проведення експертизи в цьому обласному центрі, державному, в місті Дніпропетровську, і що я маю бути до 17:00 цього дня, 24 грудня, на судово-медичній експертизі в Києві", - заявив Корбан.

При цьому лідер "УКРОПу" стверджує, що в той момент суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус виносив рішення суду про примусовий привід.

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"І вони про це знали (показує на сторону обвинувачення - УНІАН), я хотів пройти експертизу, і я на неї з'явився", - сказав Корбан.

Він назвав такі дії прокуратури цинізмом, оскільки в умовах домашнього арешту необхідно було заздалегідь погоджувати з районним відділом міліції та Генеральною прокуратурою можливість того, щоб залишити місце домашнього арешту.

Корбан звернув увагу на те, що Київ розташований в 500 км від Дніпропетровська, і після 10:00 вчасно потрапити до Києва до 17:00 проблематично. Лідер "УКРОПу" стверджує, що запитав у прокурора, чи є якийсь транспорт, щоб потрапити в призначений час до Києва в умовах домашнього арешту.

"То є цілий ряд абсурдних обставин, які порушують всякий здоровий глузд... І в цей момент вже якийсь суддя, який судив майданівців, якого 14 січня повинні були звільнити на Вищій раді юстиції, але його не виявилося в списку... Він виявиться у списку обов'язково, і ми цього доб'ємося", - відзначив Корбан.

Лідер "УКРОПу" запитав: "чи є в цих усіх обставинах здоровий глузд, чи злий умисел?".

"І зла змова. Це злочинна змова прокурорів, судді Чауса та замовників цієї судової ганьби", - заявив Корбан.