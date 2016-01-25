На Миколаївщині з початку року від грипу померло чотири людини

У Миколаївській області з початку року від грипу померли 4 людини.

Як повідомили УНІАН у Миколаївській облдержадміністрацію, летальні випадки зареєстровані на другому і третьому тижні 2016 року.

Водночас, як зазначили в ОДА, з початку епідсезону захворюваність на грип та ГРВІ не перевищує середні показники минулих років і представляє типову картину для даної пори року.

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"Рівень захворюваності на грип та ГРВІ нижче порогового на 6,4%. Зареєстровано перевищення порогового рівня захворюваності в Арбузинському (+87,4%) і Казанківському (+67,3%) районах. На інших адміністративних територіях показники захворюваності на грип та ГРВІ перебувають у межах від -91,3% у Миколаївському до -4,0% в Кривоозерському районах", - повідомили в ОДА.

Усього минулого тижня на грипоподібні захворювання та гострі респіраторні інфекції захворіли 6229 осіб, що на 2357 випадків більше, ніж минулого тижня.

Зареєстровано 3696 випадків захворювання дітей до 17 років. Кількість госпіталізації у зв'язку з гострими респіраторними інфекціями збільшилася на 22,1% порівняно з минулим тижнем.

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Керівництво облдержадміністрації звертається до всіх мешканців Миколаївської області з проханням берегти своє здоров'я, вчасно звертатися до медичних установ і не нехтувати порадами лікарів.

Як повідомляв УНІАН, у школах і дитсадках Миколаєва з 25 по 31 січня оголошено карантин у зв'язку з високим рівнем захворюваності на грип та ГРВІ.