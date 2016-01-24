На окупованій частині Донбасу від грипу померли 300 осіб - розвідка

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки при Міноборони України.

"Окупаційна влада Донбасу неспроможна забезпечити місцеве населення необхідною медичною допомогою, що призводить до ускладнення санітарно-епідеміологічної ситуації. Встановлено, що на тимчасово окупованій території Донецької області від грипу та ГРВІ вже померло близько 300 осіб", - йдеться у повідомленні розвідки.

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