На окупованій частині Донбасу від грипу померли 300 осіб - розвідка

14:01, 24 січня 2016
Війна
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На окупованій території Донецької області від грипу та ГРВІ вже померли близько 300 осіб.

грипп, таблетки / kaboompics.com

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки при Міноборони України.

"Окупаційна влада Донбасу неспроможна забезпечити місцеве населення необхідною медичною допомогою, що призводить до ускладнення санітарно-епідеміологічної ситуації. Встановлено, що на тимчасово окупованій території Донецької області від грипу та ГРВІ вже померло близько 300 осіб", - йдеться у повідомленні розвідки.

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