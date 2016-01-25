З початку року на Полтавщині від пневмонії померли 13 осіб

З початку року в Полтавській області від пневмонії померли 13 людей.

Про це УНІАН повідомив губернатор Полтавської області Валерій Головко.

За його словами, в одного з 13 померлих лабораторно встановлено вірус грипу A/H1N1 (свинячий грип).

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«За останній тиждень ситуація із захворюваністю на ГРВІ значно погіршилася. В області залишилося лише 5 з 25 районів, в яких не перейдено епідпоріг. Всього на Полтавщині зростання захворювань за тиждень становить 67,3%. За медичною допомогою за тиждень звернулося трохи менше 17 тис. жителів області. Більшість з них люди віком від 30 до 60 років. А от серед дітей, навпаки, спостерігається спад захворюваності»,- сказав Головко.

За даними департаменту охорони здоров'я Полтавської ОДА, зараз на карантин закрито 45 шкіл у містах Кременчук, Комсомольськ, Миргород та Миргородському районі.

Медики радять не займатися самолікуванням і при перших ознаках захворювання негайно звертатися до лікарів.