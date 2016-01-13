На Донеччині за останню добу від пневмонії померли чотири людини

У Донецькій області за останню добу зафіксовано 4 випадки смерті від пневмонії.

Про це йдеться в повідомленні пре-служби Донецької облдержадміністрації

За даними Департаменту охорони здоров’я ОДА, станом на 13 січня в області зафіксовано 31 випадок смерті від пневмонії, з них 17 – у Краматорську. Підтвердження вірусної етіології захворювання немає.

«За останню добу зафіксовано 4 випадки смерті (в містах Курахове, Селидове, Красноармійськ та Артемівськ, де помер підліток 17 років)», - зазначається в повідомленні.

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На сьогодні у зв’язку з перевищенням показника епідемічного порогу припинено навчальний процес у школах Краматорська, Слов’янська, Миколаївки.

Державна санепідслужба України в області повідомляє, що з метою стабілізації ситуації на території Донеччини проводиться комплекс організаційних, профілактичних і протиепідемічних заходів.

Організована імунізація проти грипу серед груп підвищеного ризику захворювання. Станом на 6 січня щеплено 5 тис. 141 особу (98,8% від числа запланованих), в основному - за рахунок коштів місцевих бюджетів і підприємств.