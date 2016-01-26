Морози відступають: відсьогодні в Україні потепліє

Зокрема, на кілька градусів температура збільшиться на Харківщині та Сумщині, де напередодні був рекордний мороз - до - 26, передає ТСН.

Зазначається, що через заморозки у Харкові погано рухається громадський траспорт. Техніка не витримує надто низької температури.

На Сумщині нині працюють пункти обігріву та 300 патрулів надзвичайників та працівників Червоного Хреста, які проводять обхід літніх та самотніх людей. Освітяни подовжили карантин у школах та дитсадках: епідпоріг щодо грипу та ГРВІ там перевищений утричі.

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У найбільш засніжених регіонах, на Миколаївщині та Одещині, досі складно проїхати через замети. Подолати наслідки негоди на півдні намагаються вже понад тиждень.

Раніше директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда повідомляв, що 25-26 січня буде деяке послаблення морозу, десь на 5-10 градусів, але починаючи з 27-29 (січня) в Україні будуть знову дуже низькі температури повітря.