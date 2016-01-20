На Україну насуваються сильні 30-градусні морози

Наприкінці січня в Україну прийдуть сильні морози, подекуди до 30°, найхолодніше буде на північному сході та в центральних областях, найтепліше - на заході України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда сьогодні на брифінгу.

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За його словами, до кінця місяця не варто очікувати сильних снігопадів: в цілому за 10 днів випаде не більше 10 міліметрів опадів. Водночас він зауважив, що маси холодного повітря рухатимуться територією України з північного сходу на південний захід. Вони принесуть з собою суттєве зниження температури по всій території України.

“З 24 січня на північному сході температура опуститься нижче 20 градусів, в інших регіонах - буде від 11-20 градусів морозу. Зона низьких температур почне рухатися на південний захід і з 28 січня охопить більшість території України, за винятком західних областей. 28-31 січня температура в більшості регіонів опуститься до 20-25 градусів морозу, а на північному сході та в деяких центральних областях, зокрема Полтавській та Дніпропетровській, очікується зниження до 25 і навіть 30 градусів морозу”, - сказав Кульбіда.