Російських ГРУшників за міжнародними угодами можуть передати в РФ для відбуття покарання – Матіос
Російських військових Олександра Алєксандрова і Євгенія Єрофєєва, відповідно до міжнародних угод, можуть передати в Росію для відбуття покарання, яке встановить український суд.
Про це в ефірі hromadske.tv заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.
«За міжнародними правовими угодами, які ратифікували багато держав, в тому числі Росія, можливий варіант відбуття покарання громадян інших країн у плані екстрадиційного обміну на території власної держави. Тобто, держава, громадяни якої вчинили злочин на території України, може прийняти своїх громадян і за українським вироком повинна забезпечити відбуття ними покарання», – наголосив він.
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При цьому Матіос додав, що переконаний у причетності підсудних до інкримінованого ним злочину. А питання про екстрадицію можна ставити, якщо буде відповідне звернення від російської сторони.
Також Матіос наголосив, що військові прокурори не мають прямого відношення до переговорного процесу в питаннях обміну полоненими.
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Як повідомляв УНІАН, в Росії погодились на обмін Сенцова та Кольченка на військових Александрова та Єрофеєва.