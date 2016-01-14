Росія погодилася на обмін Сенцова та Кольченка на російських ГРУшників - Рубан
Адвокат Александрова Юрій Грабовський заявляє, що спілкувався з переговорником Володимиром Рубаном про можливий обмін затриманих російських військових на українського режисера Олега Сенцова, активіста Олександра Кольченка або українську льотчицю Надію Савченко.
При цьому він зазначив, що це питання поки що закрите, але зауважив, що підтримує ініціативу обміну, передає "Радіо Свобода".
Голова центру звільнення полонених Володимир Рубан підтвердив інформацію про цю розмову з адвокатами і зазначив, що в Росії погодились на обмін Сенцова та Кольченка на військових Александрова та Єрофеєва.
Рубан повідомив, що центр на зустрічі в Мінську отримав пропозицію щодо обміну Сенцова на Єрофеєва, проте українська сторона запропонувала обмін "два на два": двох російських спецпризначенців на Сенцова і Кольченка.
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Переговорник з боку Росії погодились на такий обмін, зазначив він.
"Схема нагального обміну не може бути застосована, поки не буде вироку Александрову та Єрофеєву. Тоді це вже буде обмін за погодженням сторін – вони будуть відбувати покарання на своїй батьківщині. За якихось гарантій дипломати обміняються вже не заручниками, не військовополоненими, а засудженими і кожен поїде до своєї країни, а там ще має отримати помилування", – пояснив Рубан.
Проте, за його словами, також існує можливість обміну російських спецпризначенців на Надію Савченко, такий обмін може відбутися в будь-який момент за наявності політичної волі з обох боків, але він може відбутися і після вироку суду.
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Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських військовослужбовців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.
Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 чоловік, до складу якої входив Александров.
26 серпня заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що досудове розслідування стосовно Єрофєєва і Александрова завершено.