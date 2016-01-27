Співмешканку прокурора сил АТО викрили у придбанні авто за понад мільйон при доході за рік у 1687 гривень

Про це свідчить ухвала Солом’янскього райсуду від 15 січня 2016 року, передають "Наші гроші".

У рамках кримінального провадження щодо можливого незаконного збагачення (ст.368-2 ККУ) військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика Національне антикорупційне бюро звернулося до суду з проханням надати доступ до документів щодо придбання позашляховиків співмешканкою Іриною Німець та матір’ю прокурора Світланою Кулик.

Йдеться про автомобіль Toyota Land Cruiser 200 вартістю 1,21 млн грн, придбаний Іриною Німець, а також Тoyota RAV4 вартістю 459 тис. грн, оформлений на Світлану Кулик. Обидві автівки 2014 року випуску і придбані того ж року.

Видання зазначає, що жоден з цих автомобілів не зазначений у декларації Кулика за 2014 рік, оскільки ні матір, ні співмешканку, котра, за даними слідства, є матір’ю його дітей, прокурор у декларації в розділ «Члени родини» не вписав.

Згідно з договорами купівлі-продажу вказаних автівок, розрахунок за позашляховики мав здійснюватися безготівковим платежем на рахунок фірми-постачальника в «Кредіт Агріколь Банк». Розрахунок за обидві машини здійснювався шляхом перерахування із одного і того ж рахунку в «Діамантбанку». Разом з тим на рахунок в останній кошти вносилися готівкою, про що свідчать відповідні квитанції. Відтак фактично позашляховики купували за готівку, пояснює НАБУ.

Обґрунтовуючи необхідність перевірки обставин придбання автівок співмешканкою Кулика, НАБУ вказало той факт, що згідно з даними ДФС офіційний дохід Німець у 2014 році, тобто у рік придбання автомобіля, складав 1 тис. 687 грн., а сукупний дохід за останні десять років (2005-2015 р.р.) – 111 тис. 962 грн. Це в 10 разів менше від вартості придбаної автівки, наголошують "Наші гроші".

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Стало відомо, що для з’ясування розміру видатків прокурора Кулика, його співмешканки та матері суд задовольнив прохання НАБУ й надав доступ до банківських документів.

Нагадаємо, у 2014 році Костянтин Кулик задекларував трикімнатну квартиру загальною площею 249,3 кв м в елітному ЖК «Диптомат-Холл» Києві. Законність набуття цієї квартири наразі перевіряє НАБУ. Зокрема це помешкання раніше було заарештоване в іншій справі харківським судом, і детективи Антикорупційного бюро наразі також перевіряють обставини цієї справи.

У цьому ж житловому комплексі поруч квартири мають Світлана Кулик та Ірина Німець. При цьому остання придбала нежитлове приміщення на 88 кв.м. у тому ж 2014 році, а в 2015-му ще два гаражі на 21 і 14 кв.м. Окрім того, НАБУ наразі встановило, що Німець відвідує спортивний клуб «Царський», де річний абонемент коштує від 40 до 520 тис. грн.