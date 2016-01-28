ЗМІ розповіли, що може очікувати "Правий сектор" після відставки Яроша

Про це йдеться у статті журналу "Новое время" про "Правий сектор".

Зазначається, що бійці ПС, які залишилися, не проти сходити шляхом державного перевороту, але Ярош забрав із собою не тільки найбільш бойових товаришів, але й кошти.

За прогнозами експертів, якщо залишки організації продовжать діяти в колишньому ключі, ПС чекає маргіналізація, заборона на діяльність з боку влади й остаточний розпад.

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Видання звертає увагу на той факт, що останні кілька місяців "Правий сектор" не залишає новинних стрічок. "І не дивно. Правосеки регулярно стають учасниками кривавих протистоянь з використанням зброї. Причому не на лінії фронту, а в тилу", - йдеться в статті.

Остання за часом кримінальна історія з участю ПС сталася в Закарпатті — 10 січня п'ятьох членів організації затримали за бійку з співробітниками готелю "Хата магната", розташованого на гірськолижному курорті Драгобрат.

При цьому за два роки існування "Правий сектор" ставав фігурантом подібних скандалів безліч разів.

Джерела в оточенні Яроша стверджують, що саме кримінал став негласною причиною розколу.

А після його відходу ситуація може ще більше ускладнитися. В ПС вже обіцяють, що більше з владою панькатися не будуть.

"Після зміни керівництва в "Правому секторі" засукали рукави. Готують нову програму партії, масові акції протестів аж до застосування сили і будуть просувати ідеї революції у народ", - передає видання плани Андрія Тарасенка, лідера політичного крила ПС.

Таким чином, зазначає НВ, відхід Яроша послаблює чітку координацію ПС на всіх рівнях, посилює ризик зростання злочинності.

Повний текст статті "Ярош без візитки" читайте у свіжому номері журналу "Новое время" від 29 січня.