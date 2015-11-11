Ярош склав з себе повноваження лідера "Правого сектору" - не хоче бути "весільним генералом"

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Я змушений відповісти відмовою на пропозицію очолити запропонований конференцією провід та складаю з себе повноваження провідника НВР ПС, залишаючись націоналістом, державником і революціонером.

Своє рішення він пояснив тим, що його позиція далеко не у всьому збігається з устремліннями частини керівництва "Правого сектору".

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"Отримавши поранення і потребуючи тривалого часу на лікування, я довірив деякі напрямки управління рухом своїм найближчим однодумцям, які мали і мають свій погляд на розгортання націоналістичного руху. Моя ж позиція далеко не у всьому збігається з устремліннями частини проводу. Як провідник я несу персональну відповідальність за все, що відбувається в організації, і не збираюся перекладати її на інших. Саме тому я не можу бути "весільним генералом" в "Правому секторі", - пояснив він.