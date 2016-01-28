Реєстрація на участь у ЗНО розпочнеться вже з 1 лютого

Реєстрація на участь у цьогорічному зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО) розпочнеться 1 лютого і триватиме до 4 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій.

"Динаміка підготовки до ЗНО є позитивною. Календарні графіки дотримуються", - повідомив він.

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У 2016 році для вступу до вищих навчальних закладів абітурієнти мають подати сертифікати ЗНО лише 2016 року. Кожен учасник ЗНО має право скласти тести не більше як із 4 навчальних предметів. Загалом, тестування буде проводитись з 12 предметів. Основну сесію ЗНО буде проведено з 5 травня до 17 червня, додаткову - з 14 червня до 4 липня.

Карандій також зазначив, що схема реєстрації на участь у ЗНО, яка використовувалась у попередні роки, виправдала себе і буде застосовуватись і цього року.