Яценюк запевняє, що проведення ЗНО не скасовуватиметься

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, про це Яценюк заявив сьогодні під час наради з директорами загальних середніх навчальних закладів.

«Зовнішнє незалежне оцінювання є однією з взірцевих реформ в системі нашої освіти. Уряд не відійде ні на крок від продовження системи ЗНО», - наголосив Яценюк

Він нагадав про кримінальну справу, порушену стосовно діяльності Центру зовнішнього незалежного оцінювання: «Для мене як прем’єр-міністра, це в першу чергу, ризик, який полягає в підірванні довіри до інституту зовнішнього незалежного оцінювання. Це є неприпустимим».

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Глава уряду звернувся до органів прокуратури з тим, щоб відповідне розслідування було завершене: «Як прем’єр-міністр я хочу конкретно почути, що там відбулось. Не чутки, не домисли, а конкретне звинувачення і конкретні посадові особи, які повинні понести відповідальність».

«Підкреслюю - повинні понести відповідальність посадові особи, а не система зовнішнього незалежного оцінювання. Вона працювала, працює і буде працювати», - зазначив Яценюк.

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При цьому він наголосив на важливості того, аби правоохоронні органи повернули вилучені сервери і комп’ютери, «тому що нам необхідно вже готуватися до наступного року до зовнішнього незалежного оцінювання».

Як повідомляв УНІАН раніше, директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук, який тимчасово відсторонений від посади до завершення розслідування можливих зловживань у цьому центрі, ставить під великий сумнів можливість проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) в 2016 році.