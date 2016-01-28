Суд РФ допитує представника компанії-власника вишки, з якої Савченко нібито "наводила вогонь"

Про це у Twitter повідомили російські адвокати Марк Фейгін і Микола Полозов.

«Після обіду захист клопоче про виклик спеціаліста з «Укртранснафта». Прокурори проти, але суд його допускає до допиту», - написав Полозов.

Адвокат уточнив, що суд вже почав проводити допит. «Він начальник відділення зв'язку філії ПАТ «Укртранснафта», якій належала вишка, з якої Савченко нібито наводила вогонь», - заявив Полозов.

Фейгін додав, що ім'я допитуваного спеціаліста з «Укртранснафта» - Пуленець Олег Анатолійович.

Полозов додав: «Восени 2014 року СБУ зверталася в «Укртранснафту» з низкою питань саме щодо цієї вишки. Спеціаліст готував документи».

За словами адвоката, Пуленець демонструє технічну документацію на цю вишку.

«Захист порушує клопотання про долучення до справи технічної документації, наданої фахівцем», - зазначив Полозов.

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При цьому прокурори виступили проти долучення цих документів. «Кажуть, що технічні документи «Укртранснафта» українською мовою», - додав адвокат.

У цьому зв'язку Полозов повідомив: «Савченко обурюється, каже, що обмежується її право розмовляти рідною мовою. Є перекладач, нехай прокурорам все перекладе».

«Трійка суддів відмовилася долучити технічні документи на вишку. Все вкладається в логіку судилища», - сказав захисник Савченко.

Фейгін у свою чергу заявив: «Спеціаліст повідомляє, що вишка недоступна для людини без спеціального обладнання. Сходинка розташована на рівні 6,8 м від основи».

Як повідомляв УНІАН, Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі і перевезли до Росії. В РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

В обвинувальному висновку у кримінальній справі стосовно Савченко йдеться про замах на вбивство і вбивство, а також незаконний перетин кордону.