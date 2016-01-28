В "Борисполі" за півдня затримали двох українців з фальшивими паспортами Угорщини

Як повідомляє Державна прикордонна служба, один з чоловіків планував потрапити до США, проте у прикордонників виникли сумніви, щодо законності видачі паспортного документа Угорщини.

"У ході опитування громадянина було з’ясовано, що дане "громадянство" він набув за грошову винагороду у 5000 євро на чужі установчі дані в Будапешті", - сказано в повідомленні.

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Вже за кілька годин з таким самим документом та такою ж історією його отримання затримали ще одного громадянина України, який для себе вибрав маршрут до Великобританії.

"Тепер псевдоугорцям доведеться давати пояснення співробітникам Національної поліції", - зазначає Держприкордонслужба.

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