Документи на угорське громадянство подали 124 тисячі українців

Про це повідомляє низка угорських ЗМІ з посиланням на канцелярію прем'єр-міністра країни, передає Мукачево.net. Зазначається, що більше половини з цієї кількості хочуть отримати угорський паспорт незаконним шляхом. Через це в Будапешті почали ретельно перевіряти надані документи з метою позбавлення громадянства.

Один із шляхів виявлення шахраїв передбачає перевірку на українсько-угорському кордоні знання угорської мови громадянами з угорським паспортом. Якщо власник угорського паспорта не може дати відповіді на угорській мові, на нього складають акт, що може призвести відкликання громадянства.

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Наголошується, що українці з угорськими паспортами, отриманими незаконним шляхом, намагаються перетинати кордон зі Словаччиною, щоб уникнути мовних перевірок.

Також повідомляється, що документи можуть визнати недійсними через істотні відмінності у фотографіях. Зафіксовані випадки, коли тести на знання мови проходила зовсім інша людина, а не та, яка надавала документи. Українці в свою чергу потім змінювали своє ім'я і прізвище на угорське, щоб знизити ризик бути спійманими на підробці.