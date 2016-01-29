Напередодні вихідних в Україні оголошено штормове попередження
08:28, 29 січня 2016Суспільство
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Синоптики оголосили в Україні штормове попередження.
В Україні очікується туман / Фото УНІАН
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Вдень 29 січня у західних та південних областях місцями туман, видимість 200-500 м. Крім того, у східній частині місцями пориви вітру 15-20 м/с; на дорогах країни подекуди ожеледиця.
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Також синоптики оголосили штормове попередження у Києві та області.
Раніше директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда заявляв, що в кінці січня в Україні очікуються сильні морози до -24...-25 градусів.
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