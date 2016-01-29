Окупанти поскаржилися на ухиляння кримчан від служби в армії РФ

Місцевій "владі" вже доручено виправити "недоліки" до весняного призову, передає "Радіо Свобода".

Серед проблем називаються неналежне медичне обстеження призовників та недостатньо результативний розшук громадян, які ухиляються від військової служби.

Крім того, у Криму поліція погрожує кримським татарам штрафами і переслідуваннями за ухилення від служби в армії.

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Торік у Криму міністерство оборони Росії проводило акцію «Військова служба за контрактом – твій вибір», рекламуючи переваги військової служби в Росії.

Нагадаємо, що у Росії з 1 квітня минулого розпочався весняний призов до війська, тоді вперше на службу до лав її армії почали призивати жителів окупованого Криму.