Вищий спецсуд відмовився братись за справу "діамантових прокурорів"

За даними прес-служби, Вищий спецсуд повернув документи назад до Апеляційного суду столиці. Тепер там прийматиметься рішення, який суд розглядатиме справу "діамантових прокурорів" - колишнього заступника начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Володимира Шапакіна та екс-заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця.

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Як повідомляв УНІАН, Корнійця і Шапакіна затримали за одержання хабара 5 липня 2015 р.

Під час обшуків у Шапакіна було вилучено 400 тис. дол., а в Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів та автомат Калашникова.

Обом затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Також було затримано підприємця Валерія Гібаленка, якого підозрюють у посередництві при передачі хабара.

4 січня 2016 р. Генеральна прокуратура передала провадження проти так званих "діамантових прокурорів" до Печерського райсуду Києва.

Печерський суд не зміг визначити склад колегії суддів для розгляду справи та передав до Апеляційного суду Києва вказане кримінальне провадження для визначення його підсудності, тобто суду, який би міг взяти його на розгляд.

У свою чергу Апеляційний суд направив подання для визначення підсудності справи до Вищого спецсуду.