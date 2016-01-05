Печерський райсуд Києва не зміг взятися за справу "діамантових прокурорів"

Про це повідомив адвокат Корнійця Віктор Петруненко, посилаючись на відповідний документ, одержаний ним з Печерського райсуду Києва.

«Виходячи з документа, автоматизована система суду не змогла визначити склад колегії суддів з загального складу суду у кількості 37 осіб, або через відсутність у того чи іншого судді відповідної професійної підготовки, яка дозволяла б брати участь у такій спеціалізованій справі, до якої відноситься справа Корнійця-Шапакіна, або через перебування окремих суддів у відпустці, або через те, що окремі судді вже розглядали відповідне кримінальне провадження», - зазначив адвокат.

Таким чином, зазначив він, у відповідності з чинним законодавством голова Печерського районного суду зобов'язаний передати до Апеляційного суду Києва вказане кримінальне провадження для визначення його підсудності, тобто суду, який міг би взяти його на розгляд.

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Як повідомляв УНІАН, Корнієць і Шапакін були затримані в результаті спільної спецоперації ГПУ і СБУ 5 липня. У затриманих вилучено близько 500 тисяч доларів і значну кількість ювелірних виробів, а також встановлено, що вони вступили в корупційний зговір і отримали хабар у розмірі 3 150 тисяч гривень.

Обом затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Печерський суд обрав Корнійцю запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 3,2 мільйона гривень. 31 липня він вийшов з СІЗО після внесення застави.

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У той же час 21 жовтня Печерський суд почав розгляд питання про обрання Корнійцю нового запобіжного заходу, оскільки йому були пред'явлені нові підозри.

22 жовтня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави в 3 045 тисяч гривень. 19 листопада Печерський райсуд Києва розглядав клопотання прокуратури про взяття під варту Корнійця за невнесення ним застави в обумовлені законом терміни за другою частиною обвинувачення. Суд тоді не задовольнив клопотання прокуратури про арешт Корнійця.

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У прокуратурі заявили, що продовжать збирати докази і в разі необхідності знову звертатись до суду з метою арешту Корнійця.

4 січня Генпрокуратура передала справу «діамантових прокурорів» в Печерський райсуд Києва.