У центрі Львова іномарка на великій швидкості врізалася в будівлю Оперного театру, є постраждалі

Як повідомила УНІАН речник Головного управління Національної поліції України Світлана Добровольська, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні близько 3-ї годині ночі на проспекті Свободи.

За попередніми даними, автомобіль на великій швидкості рухався з проспекту Чорновола у центр міста, водій не впорався з керуванням, машину занесло і вона врізалася у фасад Львівського національного академічного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької.

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Внаслідок ДТП постраждали водій та пасажири іномарки, їх госпіталізовано.

Точну кількість постраждалих та їхній стан у поліції наразі не повідомили, зазначивши, що буде проведено експертизу на предмет алкогольного та наркотичного сп’яніння.

Всі обставини ДТП з‘ясовуються.