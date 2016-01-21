На Житомирщині судитимуть суддю, який збив на смерть мотоцикліста

Як повідомляє прес-служба прокуратури Житомирської області, слідчим відділом прокуратури області цього тижня завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом скоєння дорожньо-транспортної пригоди, що спричинила смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу).

Згідно з повідомленням, суддя звинувачується в тому, що у вересні минулого року в місті Олевськ, керуючи легковим автомобілем, порушив правила безпеки дорожнього руху і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мотоциклом, за кермом якого був 21-річний місцевий житель, який від отриманих тілесних ушкоджень помер.

Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженню затверджений і направлений до суду.

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Як повідомляв УНІАН, 18 вересня 2015 року в Олевську на вулиці Промисловій автомобіль Ford під керуванням судді Олевського районного суду зіткнувся з мотоциклом марки Wiper, за кермом якого був 21-річний місцевий житель. В результаті отриманих тілесних ушкоджень хлопець помер в автомобілі швидкої допомоги.

18 грудня судді було оголошено про підозру у грубому порушенні ПДР і скоєнні ДТП зі смертельним результатом. Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.