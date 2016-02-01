В Ужгороді горить універмаг "Україна" (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, інформація про пожежу в торговому центрі на площі Кирила і Мефодія, 3, надійшла сьогодні, 1 лютого, о 08.20.

На місце події оперативно прибули підрозділи УДСНС в Закарпатській області.

Про пожежу на своїй сторінці у Facebook також повідомляє прес-служба Ужгородської міськради.

Очевидці повідомляють про потужну пожежу в Ужгороді – горить універмаг "Україна". На місці вже працюють рятувальники. Опубліковано Ужгородська міська рада. Офіційна сторінка31 січня 2016 р.

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Станом на 10 годину триває локалізація пожежі: горять складські приміщення та торгові місця на першому поверсі, приблизна площа пожежі становить близько 600 квадратних метрів, йдеться у повідомленні.

До гасіння пожежі залучені 70 чоловік особового складу та 12 одиниць техніки від Управління ДСНС України в Закарпатській області.