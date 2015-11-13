Сватове повністю розмінували після вибухів на складах з боєприпасами

Про це заявив заступник голови Луганської ВЦА Юрій Клименко в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Сватове повністю розмінували. Є відповідні звіти від державної служби з надзвичайних ситуацій, але безпосередньо в місці, де були артилерійські склади, робота ще триває. Збираються залишки від мінометних мін і снарядів, вивозяться у спеціальне місце і тричі в день підриваються", - заявив він.

За словами Клименка, жителям міста нічого не загрожує.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 29 жовтня у Сватовому на території об'єднаного польового складу ЗСУ почалася пожежа, а потім – вибухи. На складах зберігалося майже 3,5 тис. тонн боєприпасів. Пожежа була ліквідована через добу. Однак потім періодично виникали вогнища пожежі і вибухи.

В результаті надзвичайної події загинули 4 людини: троє військовослужбовців і місцева жителька. Також кілька людей отримали поранення.