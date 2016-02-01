Ярош розповів про свій новий політичний проект

В інтерв'ю "Ліга.net" він розповів про перспективи нового громадського руху.

За словами Яроша, новий політпроект буде мати більш широку кадрову базу, ніж "Правий сектор". "Судячи з тих зустрічей, які я проводжу по всій Україні та в Києві зокрема, запит на таку силу є. Ми хочемо об'єднати людей, які ще не були в політиці, які є патріотами, але вони не обов'язково націоналісти, як було в "Правому секторі", - наголосив він.

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При цьому він заявив, що "Правий сектор" - це суто націоналістична організація, а нинішня ситуація в Україні, за його словами, вимагає об'єднання патріотів різних ідеологічних поглядів.

"Сильну правоцентристську структуру створити можна і потрібно. Нам потрібно створити рух, який об'єднає людей різних ідеологічних поглядів", - поділився планами Ярош.

Він розповів, що наразі активно працює над залученням до нової структури людей, які пройшли війну, в тому числі і "друзів з "Правого сектору" і медичної служби - "госпітальєрів".

Раніше ЗМІ повідомляли, що "Правий сектор", головний фетиш кремлівської пропаганди, що мав під своїм крилом тисячі бійців, втратив Дмитра Яроша і перетворюється на маргінальну організацію, яка загрузла в скандалах і рекеті.