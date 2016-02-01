За час голодування Савченко втратила понад 18 кілограмів - адвокат (фоторепортаж)

За час голодування народний депутат, українська льотчиця Надія Савченко втратила більш як 18 кілограм, захист наполягатиме на огляді міжнародним консиліумом лікарів.

Про це повідомив один з її адвокатів Микола Полозов в ефірі телеканалу «112 Україна».

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«Надія продовжує голодовку. Вона вже триває майже півтора місяця. Зараз стан здоров'я у неї не можна сказати що хороший. Вона втратила більш як 18 кілограмів. Періодично вона відчуває нудоту, болі в животі, але, тим не менш, вона стоячи дає показання (під час сьогоднішнього засідання Донецького міського суду Ростовської області - УНІАН). Видно, що їй це дається важко, але вона не має наміру показувати слабкість», - підкреслив він.

На запитання, що кажуть лікарі про стан здоров'я Савченко, адвокат зазначив, що «її обстежують лікарі, які належать до федеральної службі виконання покарань. У цих лікарів завжди все нормально. Тому довіри до лікарів у нас немає... Ми, безумовно, будемо наполягати на тому, щоб Надію Савченко, як і під час попередньої голодовки, оглядав міжнародний консиліум лікарів, а також лікарі з України».

Як повідомлялося, 17 грудня 2015 р. Донецький міський суд Ростовської області (РФ) продовжив термін утримання Савченко під вартою до 16 квітня 2016 р. Наступного дня, 18 грудня, Савченко оголосила голодовку до кінця судового процесу.

Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі і перевезли до Росії. У РФ її обвинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

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В обвинувальному висновку у кримінальній справі стосовно Савченко йдеться про замах на вбивство і вбивство, а також незаконний перетин кордону.

Сьогодні в суді почався допит української льотчиці.