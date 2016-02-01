У школах та дитсадках Сум карантин продовжили до 3 лютого

У школах та дитсадках Сум карантин продовжено до 3 лютого включно, у професійно-технічних навчальних закладах – до 2 лютого включно.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міської ради, відповідне рішення про продовження карантинних заходів в обласному центрі ухвалила сьогодні комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням міського голови Олександра Лисенка.

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За інформацією начальника міського управління Держсанепідслужби Олександра Черняка, в Сумах намітилась тенденція до зниження рівня захворюваності на грип та ГРВІ, втім, ситуація все ще складна.

«У четвертий тиждень січня в обласному центрі зареєстрували 5408 випадків захворювань на ГРВІ (загалом по області – 14538). Спостерігається перевищення епідпорогу у 2,4 рази. Показник захворюваності склав 199,7 на 10 тис. населення при пороговому 86,2. У п`ятницю, суботу та неділю зареєстрували 1251 випадків захворювання (397 – діти), тоді як тиждень тому за цей же період їх було 1412 (617 діти). Запроваджені в місті обмежувальні заходи дали свій результати: кількість хворих дітей зменшилась, нині вони складають третину від тих, хто захворів», – зазначив Черняк.

Він висловився за продовження карантину.

Цю пропозицію підтримала і в.о. начальника міського відділу охорони здоров`я Олена Чумаченко.

«Кількість госпіталізованих за вихідні збільшилась на 8%. На стаціонарному лікуванні наразі перебувають 390 осіб. 55% з них мають ускладнений перебіг захворювання, 9% – тяжкий. В останні дні зареєстровано 2 летальні випадки. Загалом їх по місту вже чотири. Захворюваність серед дитячого населення зменшилась, в той же час серед госпіталізованих діти складають 48%», – відзначила Чумаченко,.

Водночас начальник міського управління освіти і науки Антоніна Данильченко висловилась за відновлення навчально-виховного процесу хоча б поступово.

«Батьки 11-класників занепокоєні тривалим карантином, адже це відображається на навчанні. Окрім того, немає гарантії, що згодом не доведеться знову призупинити роботу закладів освіти. Карантин не єдиний захід, що може запобігти захворюваності. Зокрема, освітяни готові посилити профілактично-просвітницьку роботу з дітьми та батьками», – повідомила начальник управління.

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Вислухавши думки всіх сторін, члени комісії вирішили вже з середи, 3 лютого, відновити навчальний процес у ПТУ, а в школах і дитячих садках продовжити карантин до середи включно. Того дня комісія знову збереться і вирішить, як бути далі.

Як повідомляв УНІАН, у Сумах із 19 січня навчальний процес призупинили в школах та професійно-технічних навчальних закладах, із 20 січня – у дитячих садочках. Планувалося, що карантин триватиме до 25 січня включно. Однак 25 січня, зважаючи на складну ситуацію із захворюваністю на ГРВІ та грип, карантин у школах, дитячих садках і закладах професійно-технічної освіти було подовжено по 30 січня включно. 29 січня в Сумах карантин у було продовжено по 1 лютого включно.