Через грип у більшості шкіл Вінниччини подовжили канікули

У Вінницькій області через грип у 693 школах з 885 – подовжено канікули.

Як повідомили УНІАН у департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, про це сьогодні під час наради повідомила перший заступник директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації Олена Чорна.

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«Канікули продовжено, або оголошено карантин у 16 районах та 3 містах обласного значення до 22 січня включно. Тобто, діти підуть до школи 25 січня. Канікули продовжено в 11 районах: Барському, Вінницькому, Жмеринському, Могилів-Подільському, Калинівському, Мурованокуриловецькому, Піщанському, Тиврівському, Шаргородському, Ямпільському, а також м. Вінниці. На вимушених канікулах до 1 лютого перебуватимуть учні Козятинського району, до 20 січня — міста Козятин. На цьому тижні вирішуватимуть чи виходити на навчання у Крижопільському та Літинському районах, а також у м. Жмеринка. Карантин оголошено у загальноосвітніх закладах в Гайсинському районі до 22 січня і в Немирівському районі до 8 лютого», — розповіла Чорна.

Крім того, у 9 районах області запроваджено карантин у 170 садочках (всього в області 779 садочків).

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«Карантин оголошено по дошкільним навчальним закладам у Барському, Гайсинському, Калинівському, Крижопільському, Козятинському, Немирівському, Тиврівському та Шаргородському районах. В Тростянецькому районі один дошкільний заклад закритий на карантин до 1 лютого», — зазначила Чорна.

Також посадовець проінформувала, що сьогодні розпочали другий семестр усі ВНЗ Вінниччини, окрім Барського та Вінницького коледжів, які продовжили зимові канікули, навчання розпочато і у закладах профтехосвіти області.