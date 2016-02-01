Карантин у школах Житомирщини продовжили до кінця тижня

У Житомирській області у більшості районів карантин у школах через епідемію грипу та ГРВІ продовжили до кінця тижня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, таке рішення було прийняте владою області сьогодні.

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«У зв’язку зі збільшенням на території області випадків захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції майже у всіх районах та містах області карантин продовжено ще на тиждень», - сказано в оприлюдненому сьогодні повідомленні на сайті Житомирської ОДА.

Згідно з наведеними даними, станом на 1 лютого у 602 навчальних закладах регіону карантин продовжено: до 3 лютого - в Червоноармійському, Коростенському Коростишівському районах та місті Коростені або 5 лютого - у решті міст та районів.

Як повідомлялося раніше, планувалося, що 1 лютого у регіоні відновиться навчально-виховний процес.

На період призупинення навчально-виховного процесу також забороняється проведення олімпіад, масових заходів у закладах освіти.

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Як повідомляв УНІАН, з 14 січня у позашкільних закладах Житомира з метою запобігання поширенню захворюваності на грип та ГРВІ введено карантин. Розпорядженням Житомирського міського голови Сергія Сухомлина, через грип у місті було продовжено канікули для школярів до 6 лютого.

Загалом в Житомирській області станом на 1 лютого показники захворюваності перевищують епідпоріг на 6%. З початку року від грипу та його ускладнень померло 4 особи.

Довідка УНІАН. В Житомирській області 23 райони.