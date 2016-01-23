В Ужгороді введено карантин у школах через ГРВІ

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник відділу охорони здоров’я Ужгородської міської ради Василь Решетар.

З його слів, сьогодні відбулося засідання міської протиепідемічної комісії, яка інформувала міського голову про епідеміологічну ситуацію із захворюваністю на ГРВІ серед населення Ужгорода.

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«Так, із 14 по 21 січня зареєстровано 884 звернення за медичною допомогою з приводу ГРВІ, що в 1,8 рази більше від рівня епідемічного порогу (44,3 на 10 тис. населення). Найбільше хворих - 601, або 68% від загальної кількості, діти до 17 років. Це на 22,6% перевищує показники за попередній тиждень», - додав Решетар.

З його слів, порівняно з минулим тижнем удвічі зросла й кількість госпіталізованих хворих на ГРВІ, що на 79% більше, ніж за другий тиждень січня.

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Також, за даними щоденного моніторингу відвідування дітей загальноосвітніх та навчально-виховних закладів, спостерігається динамічне зростання кількості відсутніх дітей, хворих на ГРВІ.

Згідно з розпорядженням Ужгородського міського голови Андріїва, карантин введено із 25 січня по 8 лютого.