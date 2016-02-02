На кордоні з Росією Україна обладнала 230 кілометрів протитанкових ровів

Про це йдеться у тексті поданого Кабінетом міністрів до Верховної Ради звіту про хід і результати виконання програми діяльності уряду у 2015 році, схваленого розпорядженням від 1 лютого 2016 р. № 57-р.

"У 2015 році розпочато виконання плану заходів щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим (розпорядження Кабміну від 14.05.2015 №439)... З урахуванням пріоритетів роботи з облаштування українсько-російського кордону в 2015 році в Чернігівській та Харківській областях обладнано протитанкові рови протяжністю 230 км, встановлено металевий загороджувальний паркан – 72 км, споруджено рокадні дороги – 115 км, облаштовано 5 опорних пунктів та 9 вогневих позицій на 10 осіб; встановлено 32 металеві спостережні вежі; розгорнуто 7 нових підрозділів; придбано 4 бойові модулі на базі легкоброньованої платформи “Тритон”, - йдеться у документі.

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Зазначається, що розгорнуто систему оптико-електронного спостереження в Дергачівському районі Харківської області, яка складається із трьох основних елементів: сенсорної підсистеми (оптоволоконний кабель з програмно-апаратним комплексом) – 3,5 км ділянки кордону; мультиспектральної оптичної підсистеми (телевізійна та оптична камери в одному поворотному модулі) – дві камери; цифрових керованих відеокамер з інфрачервоним підсвічуванням – 14 камер.

У звіті наголошується, що на виконання робіт з державного бюджету отримано 400 млн грн. Кошти освоєно повністю.

Раніше УНІАН повідомляв, що на сьогодні спроектовано всі роботи на цей рік з облаштування державного кордону з Росією на загальну вартість понад 468 млн грн.