"Стіна" на кордоні з РФ коштуватиме Україні ще майже півмільярда гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні уряду повідомив перший заступник голови Державної прикордонної служби України Василь Серватюк.

"На сьогодні спроектовані всі роботи на цей та наступний рік на загальну вартість більше 468 млн грн... На сьогодні, з урахуванням наявних загроз, пріоритетності ділянок облаштування і черговості робіт завершено всі проектно-підготовчі процедури (з облаштування кордону)", - сказав він.

Також, за його словами, на сьогодні обладнано 180 км протитанкових ровів, 546 км фортифікаційних перешкод, 39 км загороджень з колючого дроту, 175 бліндажів, 897 окопів, встановлено 6 нових спостережних веж.

Він наголосив, що всі заплановані на цей рік будуть виконані.

Читайте також"Стіну" на кордоні з Росією зведуть за три роки

Серватюк нагадав, що до кінця цього року за бюджетні кошти планується облаштування кордону в межах Чернігівської та Харківської областей, решта ділянок буде обладнана за рахунок інших джерел.

Як повідомляв УНІАН, Україна реалізовує на кордоні з Росією проект «Європейський вал». Спочатку проект називався «Стіна».

Загальний обсяг коштів, передбачений на реалізацію проекту з облаштування кордону з Росією, - 4 млрд грн.

До кінця року на спорудження «Європейського валу» у державному бюджеті передбачено 300 млн грн. За рахунок цих коштів до 1 вересня заплановано облаштування протитанкових споруд - 385,7 км, огорож - 90 км, 7 опорних пунктів контрольно-слідової смуги, 214 км контрольно-слідової смуги і рокадної дороги - 214,5 км.

22 травня прем’єр-міністр Арсеній Яценюк заявляв, що На реалізацію проекту "Європейський вал" з облаштування українсько-російського кордону вже витрачено 160 млн грн.