Геращенко розповіла, що Україна готова "шукати компроміс" заради звільнення 25 полонених

Про це на своїй сторінці у Facebook написала уповноважений президента з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко.

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"Ми стоїмо на позицїї - має бути розблоковано процес звільнення і компроміс потрібно шукати навколо списку з 25 українців (цивільні, військові), яких давно мордують в полоні, які мають проблеми зі здоров'ям і важкі діагнози. Навколо цього ми готові шукати компроміс. Далі - шукати інших заручників, чиї місця утримання ми не завжди знаємо, бо не отримуємо відповіді на наші запити. Маємо звільнити всіх, звичайно", - написала Геращенко

Нагадаємо, про те, що питання звільнення полонених заблоковане "представниками окремих районів" Донецької та Луганської областей 27 січня заявила прес-секретар представника України у Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.