Питання звільнення полонених досі заблоковано – прес-секретар Кучми

Про це на своїй сторінці у Facebook написала Дарка Оліфер - прес-секретар представника України у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на сході України Леоніда Кучми за результатами засідання групи.

«Питання звільнення полонених раніше заблоковано з боку представників окремих районів Донецької та Луганської області», - зазначила вона.

Своєю чергою уповноважена президента України з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Ірина Геращенко на сторінці у Facebook написала, що Україна продовжує наполягати на звільненні найближчим часом 25 полонених, як було домовлено раніше.

«Питання заручників – найболючіше. ОРДО запропонували звільнення в форматі 6 на 3. При цьому на моє питання, чому в тюрмі мають залишатися три його друга – побратима, з якими вони вже рік у тюрмі, і як це пояснювати мамам і дружинам, чому в їх списку немає нашого героя – «кіборга», відповіді немає. Ми стоїмо на позиції – звільнення 25 героїв (цивільні і військові), які мають проблеми зі здоров’ям і чиє місцезнаходження нам відомо, з запропонованого нами ще 6 січня списку і пропонуємо навколо цього шукати компроміс», – наголосила народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня учасники Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі домовилася до 20 січня здійснити обмін 50 полоненими з обох сторін конфлікту на Донбасі.

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У свою чергу, 18 січня радник голови Служби безпеки України Юрій Тандит заявив, що СБУ сподівається на звільнення 25 осіб з полону бойовиків найближчими днями. За його словами, Україна готова провести обмін своїх громадян на 35 осіб, які вчинили злочини проти цілісності України.

Разом з тим наприкінці грудня 2015 року уповноважена президента України з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко повідомляла, що, згідно з уточненою інформацією від СБУ, у списку полонених - 139 українців.

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20 січня після засідання Контактної групи прес-секретар представника України в групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер заявила, що представники бойовиків зірвали запланований обмін заручниками, який мав включати 50 осіб з обох сторін.

22 січня Тандит повідомив, що у заручниках досі залишаються 133 українця.

25 січня Кучма заявив, що бойовики вимагають загальну амністію в обмін на звільнення українських полонених.

Звільнення і обмін полоненими - це одна з умов Мінських домовленостей.